Batman-
Diyarbakırkara yolunda iki açık kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde yolun Diktepe köyü mevkisinde meydana geldi.
Yaralı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı
Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen kamyonetlerin çarpıştığı kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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