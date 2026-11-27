Olay,

Orta Mahalle Aydın Tekstil Parkı

içerisindeki Tekstil Fabrikası Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce caminin içerisindeki ayakkabılığın üzerindeki duvara, "Buraya bak, tehdit değil haber. Saat 03.30 gece, 2026/11/30. Burada patlayacak" ifadeleri yazıldı. Yazıyı gören cami imamı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tehdit içerikli yazıyla ilgili inceleme başlattı. Bölgeye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Bu sırada bisikletle camiye gelen iki çocuktan 17 yaşındaki Suriye uyruklu Ş.M., polislerin yanına giderek yazıyı kendisinin yazdığını itiraf etti. Polislerin "Neden böyle bir şey yaptın?" sorusu üzerine Ş.M., "Şaka yaptım" cevabını verdi. Çocukla yapılan görüşmede sağlıklı iletişim kurulabilmesi için tercüman da yer aldı.