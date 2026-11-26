'Haftada 2-3 kez tüketiyoruz' dedi, mahalleleriyle ilgili iddiası şaşırttı: Bir tane bile diyaliz hastası yok

Aydın’da Türkiye’nin enginar ihtiyacının yüzde 42’sini karşılayan üreticiler, yeni sezonun ilk hasadına başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren üreticiler yoğun mesai harcarken Gölhisar Mahallesi’nden Gülten Savran enginarın yaprağından sapına kadar her bölümünü değerlendirdiklerini belirterek, "Mahallemizde bildiğimiz kadarıyla bir tane bile diyaliz hastası yok. Bunu enginar tüketimine bağlıyoruz" dedi.