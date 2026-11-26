Takibe alınan şüpheli durduruldu
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Aydın'a uyuşturucu getirileceği bilgisine istihbarat çalışmasıyla ulaştı.
Bu kapsamda şüpheli kadın R.A., dün takibe alındı.
Bir süre süren takibin ardından R.A., Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yolda yürürken durduruldu.
Üzerinde yapılan aramada 1100 sentetik hap ele geçirildi.
R.A. gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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