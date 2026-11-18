Kuşadası'nda kıyıya vuran genç bir yeşil deniz kaplumbağası, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri tarafından incelendi.

Kıyıya vuran iki genç yeşil deniz kaplumbağası, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Davutlar Sahili ve Yavansu’da ölü bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri, kaplumbağaların kıyıya vurduğu ihbarı üzerine bölgede yaptıkları incelemede, her iki canlının vücudunda dışarıdan görülebilen herhangi bir yaralanmaya rastlamadı.

Kaplumbağalar trol ağlarına yakalanmış olabilir

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ölüm nedenlerine ilişkin yaptığı açıklamada, kaplumbağaların deniz tabanında avlanan trol teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak yakalanmış olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Deniz kaplumbağalarının akciğerleriyle solunum yaptığını, ağlara takılarak su yüzeyine çıkamadıkları durumda boğulabildiklerini belirten Sürücü, özellikle dip trolü avcılığının deniz ekosistemi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi.

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IHA Kuşadası’nda Davutlar Sahili ve Yavansu’da ölü bulunan genç yeşil deniz kaplumbağalarının kıyıda incelenmesi

IHA Kuşadası'nda Davutlar Sahili'ne vuran ölü yeşil deniz kaplumbağası; EKODOSD, canlıların trol ağlarına takılmış olabileceğini belirtiyor

Numuneler Prof. Dr. Oğuz Türkozan’a gönderilecek

Kaplumbağalardan alınan doku ve kabuk örneklerinin, ölçümleriyle birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan’a gönderileceği bildirildi.

IHA Kuşadası’nda Davutlar Sahili ve Yavansu’da ölü bulunan iki genç yeşil deniz kaplumbağasının kıyıda incelenmesi; EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağaların trol ağlarına takılmış olabileceğini belirtti

IHA Kuşadası'nda kıyıya vuran ölü yeşil deniz kaplumbağası, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'nün trol ağlarına hedef dışı av olarak takılmış olabileceği değerlendirmesinin ardından incelemeye alındı.

2007’den bu yana ölü kaplumbağa sayısı 401’e ulaştı

Sürücü, bölgede yapılan gözlemlerde ölü bulunan caretta caretta türü kaplumbağaların genellikle yetişkin, yeşil deniz kaplumbağalarının ise çoğunlukla juvenil yani genç bireylerden oluştuğunu söyledi.

Sürücü, özellikle henüz üreme olgunluğuna ulaşmamış genç kaplumbağaların kaybının türün gelecekteki üreme potansiyelini de olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

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Bölgede 2007 yılından bu yana tespit ettikleri ölü deniz kaplumbağası sayısının 401’e ulaştığını kaydeden Sürücü, ölüm nedenleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ölümlerin nedenlerine baktığımızda, plastik yutma, deniz araçlarının çarpması, misina dolanmaları ve az sayıda kasti öldürme vakasının yanı sıra, özellikle trol avcılığıyla ilişkili olabileceğini düşündüğümüz ölümlerle karşılaşıyoruz."

Sürücü, şöyle devam etti: "Kuşadası Körfezi’nde deniz kaplumbağalarının ve yunusların yoğun olarak görüldüğü alanlar trol avcılığına kapatılmalı, bu canlılar açısından kritik öneme sahip denizel alanlar koruma statüsü altına alınmalıdır. Bu koruma önlemleri yalnızca deniz kaplumbağalarını ve yunusları değil, Akdeniz’e endemik olan, yüzlerce deniz canlısına yaşam ve üreme alanı sağlayan, kıyıların erozyona karşı korunmasına katkıda bulunan ve yüksek miktarda karbon depolayan Posidonia oceanica deniz çayırlarını da koruyacaktır. Denizlerimizdeki yaşamı korumak için kayıpları yalnızca kayıt altına almak yeterli değildir. Bu ölümlere neden olan tehditleri ortadan kaldıracak somut koruma önlemlerinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir."

Ekodosd Anadolu Ajansı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde iki yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu.

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