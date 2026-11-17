Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki otomobilinde Cem Sercan Gülşen (43) ölü bulundu.
Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi
Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirenler, yol kenarında park halindeki 35 HBR 47 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görmüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde sağlık ekipleri, Gülşen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gülşen'in bir süredir kanser nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gülşen'in cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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