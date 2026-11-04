Bir hafta sonra düğünü olacaktı: 24 yaşındaki Safiye’den acı haber
16:32, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:33, 04/11/2026, Çarşamba
DHA
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde takla atan otomobildeki Safiye Kaymakçı (24) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaymakçı'nın 1 hafta sonra düğününün olduğu belirtildi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Araçta bulunan Safiye Kaymakçı yaşamını yitirirken, sürücü Y.Ö. ile birlikte 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden Safiye Kaymakçı'nın bir hafta sonra düğününün yapılacağı ortaya çıktı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Başlıklar :Safiye Kaymakçıkazatrafik