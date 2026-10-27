Didim açıklarında can pazarı: Teknede mahsur kalan 3 kişi son anda kurtarıldı
11:35, 27/10/2026, Salı
DHA
Didim açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Didim ilçesi açıklarında meydana geldi.
İçinde 3 kişinin bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı.
Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (KB-51) sevk edildi.
Ekipler, 3 kişiyi kurtarırken, tekne yedeklenerek Didim Marina'ya getirildi.
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