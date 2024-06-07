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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 12 kişi bulunan tekne kurtarılarak Kabataş’a yanaştırıldı.

10:17 - 7/06/2024 Friday
AA
Makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
Makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle bir tekne sürüklendi.


Kabataş'a yanaştırıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "
Galataport önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 12 kişi bulunan 16 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Kabataş'a emniyetle yanaştırıldı"
ifadeleri kullanıldı.



#İstanbul Boğazı
#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
#tekne
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