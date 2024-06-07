İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle bir tekne sürüklendi.
Kabataş'a yanaştırıldı
Kabataş'a yanaştırıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "
Galataport önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 12 kişi bulunan 16 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Kabataş'a emniyetle yanaştırıldı"
ifadeleri kullanıldı.
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1 hour ago