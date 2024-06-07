İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Amerika kıtası dışında üçlü paralel pisti olan tek yerin İstanbul Havalimanı olduğunu ifade ederek, buraya 4'üncü pistin yapıldığını ve 5'inci pistin de geleceğini söyledi.