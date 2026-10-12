Kuşadası’na dört kruvaziyerle altı bin turist geldi

Gemilerden inen, büyük bölümü ABD’li yaklaşık 6 bin turistin bir bölümü ilçe merkezinde alışveriş yaptı. Bazı turistler ise tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’ni ziyaret etmek üzere yola çıktı.



