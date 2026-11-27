Aydın'ın Efeler ilçesindeki sanayi bölgesinde oto yağ ve lastik işletmesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti; iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki sanayi bölgesinde bulunan bir oto yağ ve lastik işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Ata Mahallesi 605 Sokak üzerindeki lastik ve oto yağ işletmesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Caner S.'ye ait iş yerinin elektrik tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yoğun kara duman bölgeyi kapladı

Alevler kısa sürede işyerini sardı.

Ortaya çıkan yoğun kara duman bölgeyi kaplarken, alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti.

Aydın Efeler'deki sanayi bölgesinde oto yağ ve lastik işletmesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor, alevler dükkanı sararken ekipler söndürme çalışması yürütüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki sanayi bölgesinde bir oto yağ ve lastik işletmesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti; iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki sanayi bölgesinde bir oto yağ ve lastik işletmesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, ekipler alevleri söndürmek için su sıkıyor.

Otogaz işletmesine sıçramaması için çaba

Ekipler, yan tarafta bulunan otogaz işletmesine alevlerin sıçramaması ve LPG tüplerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti.

Polis ekipleri de olumsuzluklara karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.

İş yerinde bulunan çok sayıdaki oto yağı sebebiyle zaman zaman parlamalar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri ise alevlerin kontrol altına alınması için çaba gösterdi.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın sonunda alevler tamamen kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki sanayi bölgesinde yangın çıkan oto yağ ve lastik işletmesinde itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki sanayi bölgesinde yangın çıkan oto yağ ve lastik işletmesine itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gözyaşları içinde takip ettiler

Yangın haberini alıp bölgeye gelen iş yeri sahibi ile yakınları müdahaleleri gözyaşı içinde takip etti, esnaf arkadaşları ise onları sakinleştirmeye çalıştı.

Aydın Tamirciler Odası Başkanı Hasan Eyefçi ile birlikte bölgeye gelen Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (AYESOB) Muhammet Ali Künkcü, "Bizim için üzücü bir olay. Bir esnaf kardeşimin dükkanı yanması hakikaten sıkıntılı bir durum. İnşallah fazla zayiat olmadan, can kaybı yok zaten, öğrendiğimiz kadarıyla içeride kimse yok. İnşallah az bir zayiatla bu sorun da çözülür. Başka yerlere dağılmadan. Yan dükkanlara dağılmadan inşallah bu yangın söner. Herkese geçmiş olsun" dedi.

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Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, dükkanda büyük çaplı maddi zarar oluştu ve dükkan kullanılamaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki sanayi bölgesinde oto yağ ve lastik işletmesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti; alevler yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki sanayi bölgesinde bir oto yağ ve lastik işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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