İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 73 ilde uyuşturucu operasyonlarında 48,4 ton uyuşturucu madde ve 122 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Sokakların uyuşturucu tacirlerinden temizlenmesi için mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Çiftçi, bugün kamuoyuyla paylaşılan üç ayrı operasyonda güvenlik güçlerinin 73 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdiğini kaydetti.

Çiftçi, İstanbul'da bir uyuşturucu imalathanesinin deşifre edildiğini, firari bir şüphelinin de saklandığı gizli bölmede yakalandığını söyledi.

Yılbaşından bu yana 49 bin 564 operasyon

Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yılbaşından 20 Kasım'a kadar 49 bin 564 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Çiftçi, kullanıcılık ve diğer uyuşturucu suçlarına yönelik çalışmalarla birlikte toplam 48,4 ton uyuşturucu madde, 122 milyon adet uyuşturucu hap ve 22 milyon 200 bin kök kenevir ile skunk ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonlar kapsamında 42 bin 980 şüphelinin tutuklandığını, 19 bin 545 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini söyledi.

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Çiftçi: "Yaptıklarınız yarına kalır ama yanınıza kalmaz"

Güvenlik güçlerinin suç ve suçluların peşinde olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Çiftçi, "Güvenlik güçlerimiz sizi bulacak, adaletin önüne çıkaracak ve yaptığınız kötülüklerin hesabını tek tek soracaktır. Yaptıklarınız yarına kalır ama yanınıza kalmaz" ifadelerini kullandı.

Polis ve jandarma ekiplerinin gece gündüz milletin huzuru ve gençlerin geleceği için görev yaptığını söyleyen Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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