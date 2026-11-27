Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hastaneye başvuran öğrenci sayısı 25'e yükseldi
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulunda 9 öğrencide kusma ve mide bulantısı şikayetleri başladı.
Okul yönetimine durumu rahatsızlanan öğrenciler bildirdi.
Öğrencilerin, öğrenci yurdu bahçesinde kurulan hayır etkinliğinde tavuk döner yediği yapılan ilk değerlendirmede belirlendi.
Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, Kozan Devlet Hastanesine mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle başvurdu.
Hastaneye başvuran öğrenci sayısının 25'e yükseldiği, olayda ilk etapta 9 öğrencinin rahatsızlandığı öğrenildi.
Tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edildi.
Savcılığın talimatıyla Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine inceleme başlattı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.