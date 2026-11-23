Kamuoyunda Bayğaralar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik Adana merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 105 şüpheliden 90'ı tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Kasım'daki eş zamanlı operasyonda 101 şüpheli gözaltına alınmış, ardından firari 4 zanlı daha yakalanmıştı.
İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi, bunlardan 93'ü tutuklama, 12'si adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarıldı.
Hakimlik, 12'si adli süreçteki çocuk olan 90 zanlının tutuklanmasına, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
6 Gayrimenkul ve 24 araca el konuldu
Ayrıca suç faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen mal varlığının tespit edilmesi amacıyla örgüt mensupları ve onlarla bağlantılı şüpheliler hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldü.
Sulh ceza hakimliğinin kararıyla 6 gayrimenkul ve 24 araca el konuldu.
Gürlek 138 şüphelinin tespit edildiğini açıklamıştı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bayğaralar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 138 şüphelinin tespit edildiğini açıklamıştı.
Gürlek, Adana merkezli 13 ilde 135 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 101 zanlının yakalandığını, 23'ü yurt dışında oldukları belirlenen 37 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü söylemişti.
8 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 uzun namlulu tüfek, 2 otomatik silah, 17 şarjör ve 421 fişek de operasyonda ele geçirilmişti.
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