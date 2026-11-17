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Adana’nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı huzur ve güven uygulamalarında, kurallara aykırı olduğu tespit edilen 15 otomobil ile 3 motosiklet trafikten men edildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Kasım 2026 tarihleri arasında ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi.

Araçlar ve sürücüler denetlendi

Hafta boyunca 43 farklı noktada, 450 emniyet personelinin katılımıyla şok uygulamalar yapıldı. Araçlar ve sürücüler tek tek denetlendi.

Modifiyeli olduğu belirlenen 6 otomobil hakkında işlem yapıldı. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 39 motosiklet sürücüsüne de idari para cezası uygulandı.

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Aranan 4 kişi tutuklandı

Uygulamalar sırasında, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7 yıl 8 ay 15 gün, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve kasten yaralama suçlarından ise 8 yıl 11 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Tehdit suçundan aranan 1 kişi ile ısrarlı takip ve tehdit suçlarından aranan 1 kişi ise gözaltına alındı. Yakalanan 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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