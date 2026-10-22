İstanbul'da huzur uygulaması: 529 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 21 Ekim'de kent genelinde iki aşamalı "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamanın ilk aşamasında, saat 20.00-22.30 arasında 188 noktada 1133 personelin katılımıyla sabit yol denetimleri yapıldı. Denetimlere polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.30-00.30 arasında 1008 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Toplam 284 bin 448 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 660 kişi ile 38 yoklama kaçağı yakalandı, 529 zanlı da gözaltına alındı.

Aramalarda, 16 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 97 fişek, 922,80 gram uyuşturucu madde ve 23 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 2 bin 265 lira, 50 avro ve 100 dolara da el konuldu.

3 milyon 383 bin 288 lira trafik cezası kesildi

Uygulamada 2 kişiye idari işlem uygulandı. Denetlenen 387 umuma açık yerden 4'ü hakkında işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 37 bin 191 araç ve 2 bin 143 motosiklet kontrol edildi. Toplam 5 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimlerde 3 bin 72 araç ve motosiklet ile 40 sürücüye işlem yapılarak toplam 3 milyon 383 bin 288 lira trafik cezası kesildi.