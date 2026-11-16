Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Adana’da günde 1 ton 200 kilogram ciğer tüketildiğini söyledi.

Kebap denince ilk akla gelen kentlerden biri olan Adana’da ciğer tüketimi de dikkat çekiyor. Adana’da ciğer, hem il içinden hem de il dışından gelen vatandaşlar tarafından özellikle Büyük Saat’teki restoranlarda tüketiliyor. Sabahın erken saatlerinde restoranlara gelen vatandaşlar kahvaltıda ciğer yemenin keyfini yaşıyor.

Tüketimin yarısı Gaziantep'ten geliyor

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentte çok yoğun bir ciğer tüketimi olduğunu belirterek, "Adana’da bir günde 1 ton 200 kilo ciğer tüketimi olmaktadır. Bu tüketimin yarısı Gaziantep ilimizden karşılanırken, kalan kısmı ise Adana’daki et kombinalarından temin edilmektedir. Ciğer fiyatları kasaplarda ortalama kilosu bin 200 liraya kadar çıkmaktadır" dedi.

IHA KEBAP DENİNCE İLK AKLA GELEN KENTLERDEN BİRİ OLAN ADANA'DA CİĞER TÜKETİMİ DE DİKKAT ÇEKİYOR. ADANA'DA CİĞER, HEM İL İÇİNDEN HEM DE İL DIŞINDAN GELEN VATANDAŞLAR TARAFINDAN ÖZELLİKLE BÜYÜK SAAT'TEKİ RESTORANLARDA TÜKETİLİYOR.

Ciğer mesaisi sabah 05.00'te başlıyor

Adana’da ciğer kültürünün sabaha karşı saat 05.00’te başladığını belirten Yağmur, "Özellikle cumartesi, pazar ve tatil günlerinde dışarıdan gelen misafirlere Adana’da mutlaka ciğer yedirilirken, çok tüketim olduğu için restoranlar ise ciğer bulma konusunda oldukça zorlanmaktadır" diye konuştu.

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IHA SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE RESTORANLARA GELEN VATANDAŞLAR KAHVALTIDA CİĞER YEMENİN KEYFİNİ YAŞIYOR.

Ankara'dan, İzmir'den gelip sıraya girenler

Büyük Saat’e ciğer yemeye gelen Mehmet Aksoy, aslen Şanlıurfalı olduğunu ancak İzmir’de yaşadığını dile getirerek, "Adana’ya geldim. Gelmişken işte kahvaltı yapmak gerekiyor, bunu az önce eşime anlattım. Eşim de İzmirli. Buraya kahvaltıya getirdim. Normalde kahvaltıda ciğer yemez ama burada yedi. Buradaki ambiyans farklı. İlk defa geldim Kazancılar Çarşısı’na, çok beğendim. Yüzde yüz tavsiye ederim. Bavulum bagajda, uçaktan indim, direkt buraya geldim" dedi.

Ciğer yemeye gelen Mustafa Erkuş ise, "Gece 03.00’te yola çıktık, Ankara’dan geldik. Sabah burada ciğer ve Adana kebap yiyoruz. Herkesi bekleriz, sokak çok güzel. Ankara’da böyle bir yer yok. Ankaralıları buraya bekleriz" şeklinde konuştu.

Kızının hiç et yemediğini, ilk kez Adana’da et yediğini anlatan Beyza Yavuztürk de "Büyük bir sabırsızlıkla geldik ve ilk buraya uğradık. Sırada bekleyenler var. İlk tercihimiz zaten burasıydı, hiçbir yere uğramadık. Et yemeyen bile yer yani, o kadar güzel" dedi.

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IHA KEBAP DENİNCE İLK AKLA GELEN KENTLERDEN BİRİ OLAN ADANA'DA CİĞER TÜKETİMİ DE DİKKAT ÇEKİYOR. ADANA'DA CİĞER, HEM İL İÇİNDEN HEM DE İL DIŞINDAN GELEN VATANDAŞLAR TARAFINDAN ÖZELLİKLE BÜYÜK SAAT'TEKİ RESTORANLARDA TÜKETİLİYOR.