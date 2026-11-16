Amasya'da yaşayan Ercan ve Altan Eftelioğlu kardeşler, izin günlerinde çıktıkları dağlardaki çöpleri temizliyor. Biri emekli apartman görevlisi, diğeri işçi olan kardeşler, şehrin zirvesini çöplerden arındırıp ağaçlandırmak için tohum da ekiyor.
Çocukluklarının geçtiği ormanlıkta her hafta
Çakallar Mahallesi'ndeki ormanlık alan, kardeşlerin çocukluk yıllarının geçtiği yer. Emekli apartman görevlisi Ercan Eftelioğlu (52) ile özel sektörde çalışan kardeşi Altan Eftelioğlu (45), her hafta bu alana giderek etraftaki çöpleri ve atık şişeleri poşet poşet topluyor.
Ercan Eftelioğlu, izin günlerinde dağa çıkıp yaklaşık 3 saat boyunca gezinti yaparken poşet poşet çöp topladıklarını söyledi. Gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini de belirtti.
Meşe palamudu tohumları yamaçlara ekiliyor
Doğasever kardeşler, son 3 yıldır aile bireylerini de organize ediyor. Topladıkları meşe palamudu tohumlarının yamaçlara ekilmesini sağlıyorlar.
Dede ve baba orman bekçisiydi
Dedeleri Ahmet Eftelioğlu ile babaları Musa Eftelioğlu, yıllardır bu bölgede orman bekçisi olarak görev yapıp emekli oldu.
Bunu hatırlatan Altan Eftelioğlu, "Biz aile olarak doğayı seviyoruz. Dağlara atılan çöpleri topluyoruz. Ayrıca doğanın yeşillenmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
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