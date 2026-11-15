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19 çalışan can verdi patron imaj peşinde

Muhammed Vefa Yürekli04:00, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 23:59, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Mehmet Rüştü Başaran

İzmir’de 19 kişinin hayatını kaybettiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın patronu daha işçiler toprağa verilmeden imaj derdine düştü. İşçilere fabrikaya cep telefonu sokmayı yasaklayan patron, şimdi de ‘Yayın yasağı var’ diyerek yayınlanan haberleri kaldırtma arayışına girdi.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ’a ait demir çelik fabrikasında 19 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Patlama sonrasında başlatılan soruşturmada ‘adli kontrolle’ serbest bırakılan fabrikanın patronu Mehmet Rüştü Başaran, feci şekilde can veren bazı işçilerin naaşları daha toprağa verilmeden imaj derdine düştü. Patlamanın ilgili getirilen tartışmalı yayın yasağını fırsata çeviren Başaran, her yıl onlarca iş kazasının yaşandığı fabrikasıyla ilgili haberleri yayından kaldırtmak için girişim başlattı.

'HABERİ ACİL KALDIRIN'

Başaran’ın sansür uygulatmaya çalıştığı kurumlardan biri de Yeni Şafak oldu. Gazetemizi arayan ve HABAŞ’ın avukatı olduğunu iddia eden Feyza Akın, patlama ile ilgili 10 Kasım’da yayın yasağı getirildiğini belirterek, söz konusu tebligatın gazeteye ulaşıp ulaşmadığını sordu. Yasağa rağmen haber yapıldığını dile getiren Akın, “Kararın ulaşmama ihtimaline karşı medyayı arayıp haberleri kaldırtıyoruz. Konu bizim için acil, haberi kaldırmanızı istiyoruz. Diğer medya kuruluşlarını da teker teker arıyoruz” dedi. Olumsuz cevap alan Akın, son bir kez daha şansını deneyerek yasak kararını e-postayla ileteceğini söyledi.

ZULÜM SÜRÜYOR

HABAŞ’ın sansür girişimi bununla da sınırlı kalmadı. Başaran, fabrika girişinde işçilerin cep telefonlarını toplatırken, şirketin internet sitesinden de tehdit içeren bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, sosyal medya paylaşımlarının takip edildiği belirtilerek “Linç kampanyasına maruz kalıyoruz” savunması yapıldı.

Neden rahatsız oldular?

  • Yeni Şafak, HABAŞ tarafından yayından kaldırılmak istenen haberinde facianın yaşandığı fabrikada yaşanan iş kazalarına dikkat çekmişti. Fabrikada 2024’te 147, 2025’te ise 229 iş kazası yaşandığı belirtilen haberde, tedbirlerle azaltılması gereken iş kazalarının 1 yılda ciddi oranda arttığına işaret edilmişti. Sansürlenmek istenen haberde, ayrıca faciada yakınlarını kaybeden acılı ailelerin fabrikada iş güvenliğini hiçe sayan patron ve yöneticilere isyanı da yer alıyordu.

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Başlıklar :HABAŞizmirMehmet Rüştü Başaran
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19 çalışan can verdi patron imaj peşinde
Mehmet Rüştü Başaran
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