'Hakkınızda soruşturma var' diyerek 2 milyon liralık altın ve parayı aldılar.

Adana Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi’nde yaşayan Suriyeli Fattum M.’yi, 28 Temmuz’da cep telefonuyla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttıktan sonra kadına fotoğrafını gönderdiği geçici koruma kimlik belgesindeki bilgileri doğrulamasını istedi. Paniğe kapılan Fattum M., kimlik bilgilerinin kendisine ait olduğunu ancak fotoğraftaki kişinin kendisini olmadığını söyledi. Bunun üzerine telefondaki kişi, “Bu kimlik bilgileriyle adınıza telefon hatları çıkarılıp, dolandırıcılıkta kullanılmış. Hakkınızda soruşturma başlatıldı. Bu nedenle evdeki para ve altınları size göndereceğimiz arkadaşımıza verin. Soruşturmanın ardından teslim edeceğiz” dedi. Evdeki su faturasının da fotoğrafını isteyen şüpheli, evin adresini öğrendikten sonra birlikte hareket ettiği kişileri Fattum M.’nin evine yönlendirdi.

PARA VE ALTINI EVE GELEN KADINA TESLİM ETTİ

Bunun üzerine telefondaki şüphelinin yönlendirdiği Tuğba G., İsmail B. ve Ali Ş., Fattum M.’nin evine gitti. Kapıyı açan Fattum M., evdeki 2 milyon lira değerindeki 6 bilezik, 1800 dolar ile çeşitli ziynet eşyalarını Tuğba G.’ye teslim etti. Şüpheliler adresten ayrılırken, bir süre sonra kendisini arayan numarayı arayan Fattum M., ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden Fattum M.’nin ihbarı üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY YERİNE GELİRKEN KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin, olayın ardından kentten ayrıldıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, dolandırıcılıkta kullanılan telefon hattının da E.C.’ye (32) ait olduğunu belirledi. Ayrıca şüphelilerin olay yerine gelirken akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptığı, Tuğba G.’nin de birkaç kez kıyafet değiştirdiği saptandı.

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KİLİS VE GAZİANTEP'TE YAKALANDILAR

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Tuğba G.’yi Kilis’teki evinde, diğer şüphelileri de Gaziantep’teki adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, sorgularında, kendilerini Mustafa T. (36) ile İbrahim G.’nin (28) yönlendirdiğini, Fattum M.’den aldıkları altınları da onlara teslim ettiğini öne sürdü. Yapılan araştırmada Mustafa T.’nin başka bir dolandırıcılık olayından yakalanıp, tutuklandığı belirlendi.

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuğba G., İsmail B. ile Ali Ş. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli İbrahim G.’nin ise yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.