Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı, yaklaşık üç saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Toplantıda, Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeleri ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Global ekonominin kabuk değiştirdiği mevcut ortamda Türk sanayisini güçlendirmeye yönelik projelerimizi değerlendirdik. Hükümet olarak Türkiye'yi büyütmek, Türkiye'nin sanayisini büyütmek, aşımızı, ekmeğimizi, huzurumuzu, refahımızı büyütmekte kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde istikrarlı büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz. Üretim kapasitemizin korunulması birinci önceliğimiz olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Kalkınma Planı esas alınarak güncellenen Orta Vadeli Program'ın kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"2027 bütçemizi; çiftçisi, işçisi, esnafı, sanayicisi, çalışanı ve emeklisiyle halkımızın tamamının ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladık. Ekonomide dayanıklılığın korunması ve güçlendirilmesini hedefleyen 2027 bütçemizin görüşmeleri Gazi Meclisimizde devam ediyor. Milletimiz de olan biteni yakından takip ediyor. Sadece Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yansıyan görüntülere bakmak bile hükümetimiz ile muhalefet partileri arasındaki derin vizyon farkını çok net biçimde ortaya koymaktadır. Üzülerek görüyoruz ki bazı muhalefet aktörleri şov ve nümayiş peşinde koşmak dışında sadra şifa olabilecek hiçbir şey yapmıyor, politika üretemiyor. Plan, proje, fikir üretemeyen bu muhalefetin notunu milletimizin bütçe görüşmelerine bakarak vereceğine inanıyorum."

"Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyelere getirdik"

Türkiye ekonomisinin son yıllarda elde ettiği kazanımların altında istikrar ve güven unsurlarının yattığına dikkati çeken Erdoğan, "24 yılını tamamlayan hükümetlerimiz döneminde Türkiye, önüne çıkarılan pek çok engeli yine istikrar ve güven ortamı sayesinde aşmıştır. Milletimizin bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak yönünde harcadığımız çabalar Türkiye'yi bugünlere, bu seviyelere taşımıştır. İster dezenformasyon yayarak olsun, ister millete karamsarlık aşılayarak olsun, ister sokakları hareketlendirerek olsun, güven ve istikrarı aşındırmaya yönelik her türlü girişimin hedefi öncelikle ekonomimizdir, refahımızdır, büyümemizdir. Bu tarz eylemlerin tek gayesi milletimizin sofrasındaki ekmeği küçültmektir." dedi.

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Türkiye'nin, başta 1970'ler ve 1990'lar olmak üzere, yakın tarihinde güven ve istikrar eksikliğinin faturasını çok ağır ödemiş bir ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ülkenin 70 sente muhtaç bırakıldığı o kötü günleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bu ülkenin IMF'nin kapısını çalmak zorunda kaldığı günleri aynı şekilde hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. 24 yıldır Türkiye'yi böyle bir duruma hamdolsun düşürmedik. Gezi kalkışmasından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne, ekonomimizi hedef alan saldırılardan kanlı terör eylemlerine, ülkemizin hasımlarının baskısından toplum ve siyaset mühendisliklerine kadar güven ve istikrar ortamımıza kasteden nice teşebbüsü püskürttük. Bununla kalmadık; hayata geçirdiğimiz proje ve eserlerle Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyelere getirdik. Savunmada, diplomaside, eğitimde, ulaştırmada, yatırım ve hizmetlerde ülkemizin yüzünü ağartan başarılara imza attık."

"Rabbim savunma sanayimizin ayağına taş değdirmesin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisinde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En son cuma günü savunma sanayisi alanında tarihi bir gün daha yaşadık. Bayraktar KIZILELMA'yı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vererek envanterine insansız savaş uçağı katan dünyada ilk ülke olmayı başardık. Öncesinde 'EJDERHA' adı verilen yönlendirilmiş enerji silahı, ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümünde 51 dronu aynı anda etkisiz hale getirdi. Dikkat edin burada mermi yok, mühimmat yok, füze yok. Bunlar yerine ne var? İleri teknoloji var, iyi mühendislik var. Her türlü kara kampanyaya rağmen Türkiye'yi savunma sanayinde dünya devi yapmaya inanmış yürekler var. Tek tuşla, orduların baş belası haline gelen dronların elektronik devrelerini 1 kilometreden yakan görünmez dalgalar var.

Bu iki önemli gelişme aynı zamanda Türkiye'nin potansiyeline, savunma şirketlerimizin kapasitesine, savunma sektöründe çalışan kardeşlerimizin gayretine duyduğumuz güvenin ne denli haklı olduğunu göstermiştir. Milletimize bu gururu yaşatan herkesi canıgönülden tebrik ediyorum. Rabbim savunma sanayimizin ayağına taş değdirmesin."

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"Çok daha gelişmişini, çok daha güçlüsünü de yapacağız"

"Şunun da bilinmesini isterim ki bunlar sadece birer başlangıçtır. İnşallah çok daha gelişmişini, çok daha güçlüsünü de yapacağız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha güvenli bir gelecek istiyorsak, savunma sanayisinde daha fazlasını başarmak durumundayız. 'Balıklar ürküyor' diyerek füze denemelerimize karşı çıkanlara bakarsak bırakın yeni projelere imza atmayı, eskiyi bile mumla arar hale geliriz. Türkiye'nin en büyük şansı, bu vizyonsuzların muhalefette, bizlerin ise aziz milletimizin takdiriyle iktidarda olmamızdır. Bu değişim döneminde ülkemizin güvencelerinden biri Cumhur İttifakı'nın tam bir dayanışma halinde hareket etmesidir. Savunma sanayisinde durma lüksüne sahip değiliz. Hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye'dir. Allah'ın izniyle bu hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, en önemlisi de vizyonsuzlara aldırmadan çalışmaya devam edeceğiz."

"COP31 tüm katılımcıların takdirini topladı"

Ekim ayının son günleriyle, kasım ayının dünyada bütün gözlerin Türkiye'ye çevrildiği bir zaman dilimi olduğunu anımsatan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Liderler Zirvesini Ankara'da büyük bir başarıyla gerçekleştirdiklerini, ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisine (COP31) Antalya'da ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'in, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugüne kadar düzenlenen en büyük uluslararası toplantı olduğunu ve toplantıyı Türkiye'ye yakışır bir başarıyla icra ettiklerini vurguladı.

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COP31'in, gerek uygulama derinliği gerekse organizasyon kapasitesiyle tüm katılımcıların takdirini topladığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konferans, 1 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla en geniş katılımlı COP Zirvesi olarak tarihe geçti. Antalya'da çetrefil konu başlıklarının yer aldığı 46 karar, oy birliğiyle kabul edildi. Son gün ülkeler tarafından yapıcı tavır sergilenip çatı kararda mutabakata varılabilseydi tabii ki daha iyi olacaktı ama her halükarda bir sonraki müzakereler için çok kıymetli bir zemin oluştu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansın Liderler Zirvesi'ni 11-12 Kasım'da icra ettiklerini, 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluştan toplam 102 lider ve 300'ü aşkın bakanın iştirak ettiği zirvenin dünyada yankısının büyük olduğunu ifade etti.

Resmi heyetlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı zirveyi 3 bin 645 medya mensubunun takip ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Toplam 26 bin personel COP31'in sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için sahada özveriyle görev yaptı. COP31'in başarıyla icrasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere konferansa katkı sunan tüm bakanlık ve kurumlarımıza tebriklerimi iletiyorum." dedi.

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"Antalya'nın organizasyon kapasitesini güçlendirerek kalıcı altyapı oluşturduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece iklim kriziyle mücadele bağlamından değil, COP31'i ekonomi açısından da en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını aktardı.

Çin ile yenilenebilir enerji işbirliğine yönelik yaklaşık 15 milyar dolar değerinde mutabakat zaptı imzalandığını, uluslararası kalkınma bankalarıyla toplam 5,1 milyar dolarlık finansman anlaşmaları akdedildiğini anlatan Erdoğan, Suudi Arabistan ile elektrik projelerindeki işbirliklerini derinleştirirken Kanada ile de yeni enerji teknolojilerinde karşılıklı adımlar attıklarını söyledi.

Erdoğan, "Zirvenin Antalya'mızda oluşturduğu 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketliliğin çarpan etkisiyle 2 katına çıkacağına inanıyoruz. Böylece hem ülkemize yeni yatırımlar kazandırırken hem de Antalya'nın uluslararası organizasyon kapasitesini güçlendirerek kalıcı bir altyapı oluşturduk." diye konuştu.

Sıfır Atık

Eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir harekete dönüşen "Sıfır Atık" projesini de Antalya'da insanlığın hizmetine sunduklarını vurgulayan Erdoğan, COP31 kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürüttüklerini, bakan, başbakan ve devlet başkanı seviyesinde 20'yi aşkın misafiriyle bir araya geldiğini, bu görüşmelerde iklim kriziyle birlikte ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı sebeplerle görüşme imkanı bulamadığı konuklarla ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın görüştüğünü, bakanların da muhataplarıyla oldukça verimli temaslarda bulunduğunu dile getirdi.

Zirveyi müteakip COP31 vesilesiyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İstanbul'da Yüksek Stratejik Komitesi'nin 12. Toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Komite Toplantımızı, Türkiye-Katar Savunma Anlaşması dahil 5 yeni belge imzalayarak taçlandırmış olduk. Ertesi gün yine İstanbul'da Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldik. Bolivya ile bilhassa savunma sanayiinde ciddi bir işbirliği potansiyelimizin olduğunu gördük. İnşallah bu potansiyeli karşılıklı adımlarla harekete geçireceğiz. Her bakımdan dolu dolu geçen COP31'in, ülkemiz gezegenimiz ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Türkiye, kaynaklarını çok daha verimli kullanma imkanına kavuşmaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet projesi Terörsüz Türkiye sürecini ilmek ilmek dokuyarak büyük bir sabır ve kararlılıkla ilerlettiklerini, üzerine titredikleri bu süreçte herhangi bir yol kazası yaşanmaması için son derece titiz davrandıklarını vurguladı.

Bu hassasiyetlerinin müspet neticelerini de gördüklerine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her 2 yılda sürece yönelik sabotaj girişimlerinin hiçbiri başarılı olamadı. Suriye'de 8 Aralık Devrimi ile Kürt kardeşlerimizin haklarının teslim edildiği yeni bir dönem başladı. 28 Şubat'tan sonra İran ve Irak'ta istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan İsrail patentli senaryolar boşa çıktı. Allah'a binlerce kez hamdolsun ki son 2 senedir terör saldırısı sebebiyle tek bir vatan evladı hayatını kaybetmedi. Doğu ve Güneydoğu bölgemiz daha önce hiç olmadığı kadar huzurlu. Mardin'den Diyarbakır'a, Hakkari'den Van'a ve Şırnak'a kadar bölgemizin her köşesinde ticaret canlanıyor, turizm faaliyetleri artıyor, tarım ve sanayi gelişiyor. Diyarbakır'ın bu yıl 2 milyon ziyaretçiyle rekor kırması bekleniyor. Aynı güzel haberler bölgedeki diğer illerimiz için de geçerli. Yani bölgede güvenlik iklimi kök saldıkça yatırımın, üretimin, istihdamın ve turizmin önündeki engeller de tek tek ortadan kalkıyor. Bir dönem terör tehdidinden ötürü hep beraber kaybederken şimdi huzur ve güvenlik ortamında hep beraber kazanıyoruz."

"Ülkemizin kaybetmeye tahammülü kalmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik arttıkça güvenliğe ayrılan kaynakların azaldığını, Türkiye'nin kaynaklarını çok daha verimli kullanma imkanına kavuştuğunu belirtti.

Son 40 yılda terör nedeniyle 2,3 trilyon dolarlık faturayı omuzlamış bir ülke için bu durumun tek başına büyük bir kazanım olduğunu anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece ekonominin canlanması için değil yüzlerin gülmesi için, anaların, babaların gülmesi için, çocukların gençlerin umutla dolması için bizim bu sorundan kalıcı olarak kurtulmamız gerekiyor. Şunu herkes bilsin ki ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Doğu'nun, Güneydoğu'nun kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Benim hiçbir vatandaşımın kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Hangi kökenden olursa olsun, bu millet artık kaybetmek istemiyor. Biz de ittifak ve iktidar olarak işte bunu gerçekleştirmenin çabası içindeyiz. Omzumuzdaki emanetin gayet farkındayız. Onun için bu sürecin başarısı, yüreğimizi, kalbimizi, hatta bütün gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız."

"Türkiye değiştikçe toplumun beklentileri de değişecek"

Terörsüz Türkiye sürecinin sadece güvenlik politikalarından ibaret olmadığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör sorunu ortadan kalktığında tabii ki Türkiye'nin bütün kronik sorunları çözülmüş olmayacak. Önümüzde, sivil siyasetin çözüm kapasitesinin güçlendirilmesi, demokrasinin darbe anayasası utancından kurtarılması, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin tahkim edilmesi gibi birçok meselemiz var ve olacak. Dünya değiştikçe, Türkiye değiştikçe toplumun beklentileri de değişecek ve bunlar siyaset kurumunun gündemine gelecek. Ancak silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselemizin çözümü daha da kolaylaşacak. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan 467 ruhunun korunmasına bu bakımdan özel önem veriyoruz."

"Muhalefet, siyasi aktivizm değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milleti temsil görevi olan herkesin, sıkılı yumruklarla demokratik siyaset yapılmayacağını anlaması gerektiğini dile getirdi.

Siyasette oyunbozanlığın, köprüleri atmanın, tabiri caizse ergen heveslerle hareket edip mızıkçılık yapmanın olmayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Siyasetin özü diyalogdur, müzakeredir, mutabakat içinde rekabettir. Bizim ilk günden beri tavrımız bellidir. Kim katkı vermek isterse, kim bize bir çözüm önerisi getirirse biz bunu memnuniyetle karşılarız. Bilhassa, Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletmek niyetindeyiz. Ama böyle bir meselenin siyasi şantaj aracı haline getirilmesine de izin vermeyiz. Muhalefet, siyasi aktivizm değildir. Bilakis milletin ve memleketin çıkarları söz konusu olduğunda mesuliyet duygusuyla hareket etmektir. İlk fırsatta faşizme dümen kıran bir muhalefetten, bakın açık söylüyorum, ne ülkeye ne de millete hayır gelir. Kuşkusuz zorla güzellik olmaz. Sürece destek olan da köstek olan da hesabını milletimize verecektir. Biz süreç nasıl başladıysa, bugünlere nasıl geldiyse menziline varana kadar öyle devam etmesini arzu ediyoruz."

"İzleme komisyonuna üye davet yazıları bu hafta içinde gönderilecek"

Hafta sonu son derece güzel haberler aldıklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hakurk'ta 14 mağaranın daha boşaltılması sağlandı. Böylece Hakurk, Zap ve Metina bölgesindeki mağaraların hemen hepsi boşaltılmış oldu. İşin siyaset tarafında da müspet gelişmeler yaşanıyor. Meclis Başkanı'mız siyasi parti gruplarına ziyaretlerini tamamladı. İzleme komisyonuna üye davet yazıları bu hafta içinde gönderilecek. Cevdet Bey başkanlığındaki kurulun çalışmaları da devam ediyor. Bir tek geri adım atmadan, sürekli ileri giderek Allah'ın izniyle bu meseleyi tamamen milletimizin gündeminden çıkartacağız."

"Meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz"

Fon meselesiyle ilgili gerekli açıklamaları AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda kapsamlı bir şekilde yaptıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ekonomi kurmaylarımız, Adalet Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyorlar. Atılan adımları ve alınan kararları kamuoyumuzla paylaşıyorlar. Biz de bütün bu adımları yakından takip ediyor, açıkladığımız yol haritası doğrultusunda bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz."

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