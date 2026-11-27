'CİĞER BULAMIYORUZ, RESMEN KARABORSAYA DÜŞTÜ'





Lokanta işletmecisi ve 35 yıllık kebap ustası Fatih Kaplan (49) ise ciğerin adeta karaborsaya düştüğünü söyleyerek, "Ciğer fiyatları şu an çok fahiş. Ben bin 100 TL'den alınca halka nasıl vereceğim? Bu fiyata da kasaptan bulabilirsiniz. Markete sordum, ciğerin kilosu bin 700 TL. Vatandaş lokantaya geldiğinde 'Ciğer neden bu kadar pahalı?' diyor. Daha bunun salatası, ekmeği, dükkan kirası, işçi masrafı var. Eskiden ciğer bu kadar talep görmüyordu. Şimdi sabah kahvaltısı geleneği çıkınca başımızın tatlı belası oldu. Dükkanda bulundurmasak müşteriyi kaybediyoruz, bulundursak ve satsak bir kar bırakmıyor. Ayrıca fiyattan ziyade bulunmuyor da. Kasapta sadece iki tane bulabildim. Resmen karaborsa" dedi.