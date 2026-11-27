Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım Pazar gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın Türkiye'yi etkisi altına alacağını ve hafta boyunca sürmesini bekliyor.

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Türkiye, 29 Kasım Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girecek.

Soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkili olması ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Soğuk hava Trakya'dan başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, 29 Kasım Pazar günü Trakya'dan başlayarak soğuk havanın etkisi altına girecek.

Önümüzdeki hafta boyunca soğuk havanın etkisi sürecek.

Sahil kesimlerinde yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.

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Ancak sıcaklıkların 29 Kasım Pazar günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Yurdun iç ve yüksek kesimlerinde, önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle buzlanma ve don hadiseleri de bekleniyor.

IHA Türkiye 29 Kasım 2026 Pazar günü; Trakya’dan başlayarak, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak.

Erken uyarıların takibi önemli

Kuzeybatı kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin ve meteorolojik erken uyarılarının takip edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Bazı il merkezlerinde 29 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

"Ankara eksi 2 derece, İstanbul 5, İzmir 6, Bolu eksi 2, Samsun 6, Trabzon 8, Erzurum eksi 2, Eskişehir eksi 1, Afyonkarahisar eksi 1, Sivas eksi 2 derece."

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