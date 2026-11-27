MÜLAKATLAR KAMERA KAYDI ALTINDA YAPILDI
Mülakat sürecinin kamera kaydı altında gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülpınar, hiçbir adayın kimliğinden etkilenilmemesi için özel bir yöntem uygulandığını açıkladı.
Adayların isimlerinin sorulmadığını ve her birine numara verildiğini belirten Gülpınar, değerlendirmelerin isimler bilinmeden yapıldığını vurgulayarak şöyle konuştu:
“Bu sefer hiçbir şekilde bir açık kapı bırakmamak adına mülakata bizzat ben katıldım. İlk defa bir mülakata ben katıldım. İçeri giren arkadaşların hiçbirinin adını sormadık. Hepsine birer numara verdik. Kendileri numaralarını kendileri belirlediler. İçeri sadece numara olarak girdiler. İsimlerini hiçbir şekilde bilmeden, tesir altında kalmadan puanlamamızı yaptık. Kazananları da en son mülakat bittikten sonra isimlerini alarak tespit ettik ve yazdık.
Kimin kim olduğunu, kimin yakını veya kimin çocuğu olduğunu hiçbir şekilde bilmeden, tamamen bilgisine, birikimine ve donanımına bakarak bize azami derecede faydalı olabilecek arkadaşları tespit ettik.”
EŞİT PUAN ALAN ADAYLAR ARASINDA KURA ÇEKİLECEK
Mülakatın ardından eşit puan alan veya birbirine yakın başarı gösteren adaylar arasında kura çekileceğini açıklayan Başkan Gülpınar, son belirlemenin de hakkaniyetli bir şekilde yapılacağını söyledi.
Kuranın Perşembe günü çekileceğini belirten Gülpınar, “Eşitler arasında bir belirleme olacak. İyi olanlar var, eşit düzeyde, puanları eşit olan veya barajı geçen arkadaşlar arasında bir de kura çekeceğiz. Tamamen hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde hareket ediyoruz. Kura neticesinde iki gün sonra kurayı çekeceğiz ve burada tam kapasite çalışmaya başlayacağız” dedi.
ADAYLAR SORULARI KÜREDEN ÇEKEREK CEVAPLADI
Kamera kaydı altında gerçekleştirilen mülakatta adaylar, küre içerisindeki kağıtlara yazılı soruları çekerek kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.
Yapılan değerlendirmelerin ardından başarılı olan 2 kadın ve 2 erkek aday, Toplum Ruh Sağlığı ve Otizm Merkezi'nde özel eğitim eğitmeni olarak görev yapacak.
Mülakata katılan adaylar ise personel alımının şeffaf bir ortamda gerçekleştirilmesinden ve Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın mülakata bizzat başkanlık etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Adaylar, personel alımlarında gösterilen şeffaflık dolayısıyla Başkan Gülpınar'a teşekkür etti.
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