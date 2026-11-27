VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU, MÜLAKATIN BAŞINA GEÇTİ





Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, merkezin açılışı sırasında personel alımına bizzat katılacağını söylemişti. Başkan Gülpınar, verdiği sözü tutarak 2 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 4 özel eğitim eğitmeninin belirleneceği mülakatın başkanlığını üstlendi.





Toplam 46 geçerli ve onaylı başvurunun bulunduğu alım sürecinde düzenlenen mülakata; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Abdulletif Kaygan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sevil Soysal Maral ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fethiye Kılıçarslan da katıldı.





BAŞKAN GÜLPINAR: “TORPİL DENEN KAVRAMIN RAFA KALKMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”





Mülakat öncesinde adaylarla bir araya gelen Başkan Gülpınar, tüm adaylara başarılar dileyerek sürecin hayırlı olmasını temenni etti.

Alımlarla ilgili yapılan eleştirilere ve spekülasyonlara değinen Başkan Gülpınar, mülakatın kamera kaydı altında ve üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmesinin temel amacının güven ortamı oluşturmak olduğunu ifade etti.

Başkan Gülpınar, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:





“İlk geldiğimiz günden beri verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz burada her seferinde aynı şeyi vurguluyoruz. Torpil denen kavramın rafa kalkması için baştan beri mücadele ediyoruz. Bugün otizm merkezimizde çalışacak 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 özel eğitim uzmanının görevlendirilmesi için mülakatımızı yaptık. Burada sadece kendi birim amirlerimizle değil, aynı zamanda üniversiteden hocalarımızla birlikte bu mülakatı gerçekleştirdik.

Ne yaparsanız yapın maalesef spekülasyonlar bir türlü bitmiyor. Ben burada artık bir güven ortamı oluşmasını istiyorum. Biz bu dedikodulara ve bütün spekülasyonlara inat, mülakatımızı kamera kayıtları altında, şeffaf ve açık bir şekilde gerçekleştirdik.”



