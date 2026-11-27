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Şanlıurfa'da kendini avukat olarak tanıtan S.S. isimli şahıs, 19 kişiyi toplam 2 milyon 675 bin lira dolandırdığı belirlenince jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre S.S., kaçakçılık suçundan el konulan cep telefonlarını geri alma vaadiyle 2 kişiden 400 bin lira aldı.

Şahsın, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde iş bulma vaadiyle 17 kişiyi de kişi başı 125 bin lira olmak üzere 2 milyon 275 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

Jandarma ve JASAT ekiplerinden operasyon

Fiziki ve teknik takibin sonucunda S.S. isimli şahsa yönelik Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

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Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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