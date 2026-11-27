"Köprünün ayakları zarar görmüş; Yıkılıp yenisinin yapılması söz konusu"





Karayolunda devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler veren Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, köprünün heyelanda hasar gördüğünü belirterek, "Maalesef üzücü bir durum. Köprü hasar görmüş. Karayolları, DSİ, AFAD sahada çalışıyor. Köprünün ayakları zarar görmüş. Üst tablada burkulma var. Yıkılıp yenisinin yapılması söz konusu. Sanırım 2-3 ay inşaat sürecek. Bu süreçte tali yollardan ilçeye gidip gelmeye devam edeceğiz. 300 tane öğrencimiz her gün Şalpazarı’ndan Beşikdüzü’ne gidiyor. Hastalarımız oluyor. Bu süreyi nasıl en az sıkıntı ile atlatırızın hesabını yapıyoruz. Dolayısıyla çevre güzergahlarının yollarının iyileştirilerek hizmete devam etmesi planlanıyor. Allah’tan geldi, buna şükrediyoruz. Can kaybı olmadı. En kısa sürede köprüyü yenileyip belki kot farkını da yükselterek daha düzgün bir hale getirecekler" dedi.