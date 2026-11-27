Erzincan'da kuru fasulye üreticileri için yüzde 100 hibeli, 1,4 milyon liralık proje hazırlandı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, yüzde 100 hibe destekli ve 1 milyon 474 bin lira bütçeli proje ile kuru fasulye üreticilerinin sorunlarının belirlenmesi ve üretimde verimliliğin artırılması amaçlanıyor.