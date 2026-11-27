YAKLAŞIK 20 BİN LİRALIK BORÇ KAPATILDI
Beşinci sınıf öğrencilerinin tamamının katkısıyla bir kutuda bir araya getirilen paralarla yaklaşık 20 bin TL toplandı. Öğrenciler, mahalledeki bakkala giderek veresiye defterinde yer alan ve sahiplerini tanımadıkları vatandaşların borçlarını ödedi.
ÖĞRENCİLERDEN YARDIMLAŞMA VE MUTLULUK MESAJI
ÖĞRETMEN MEHMET ARSLAN: ÖNEMLİ OLAN İYİLİK YAPMA İSTEĞİ
Çalışmanın amacına ve Hatay’da yaşanan sürece dikkat çeken öğretmen Mehmet Arslan, bakkala gidip defterdeki borçları kapattıklarını ve hem öğrencilerin hem de borç sahiplerinin henüz kimin kim olduğunu bilmediğini aktardı. Borçlarını ödemek için bakkala gelen vatandaşların durumu orada öğreneceğini ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
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