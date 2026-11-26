Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,
uyuşturucumadde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürdüğü saha çalışmaları kapsamında Riva bölgesinde bulunan müstakil bir villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Adresi teknik ve fiziki takiple netleştiren polis ekipleri, 25 Kasım tarihinde 3 katlı villaya operasyon gerçekleştirdi. Baskında 1 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
VİLLAYA ÖZEL İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA SİSTEMİ KURULMUŞ
İklimlendirme ve aydınlatma sistemleri kurularak adeta uyuşturucu serasına dönüştürülen villada polis ekiplerince detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 536 kök Hint keneviri ile 150 gram
esrar maddesiele geçirildi. Üretim için kurulan düzenekte 79 adet LED aydınlatma, 19 vantilatör, 6 klima, 3 havalandırma fanı, nem alma makinesi, zirai ilaç kutuları ve ilaçlama pompası bulundu.
PARA SAYMA MAKİNESİ VE ÇELİK KASA DA ÇIKTI
Ekiplerin villadaki incelemelerinde uyuşturucu maddeler ve tarımsal ekipmanların yanı sıra 6 cep telefonu, çelik kasa, para sayma makinesi, vakum makinesi ve 5 bin TL nakit para da ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Operasyonda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.