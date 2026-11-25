Şişli’de 'Ayarı elleme bozuk de' diyen oto servisin sahibi ilk kez konuştu: Müşteri bizimle iletişime geçmedi
İstanbul Şişli’de araç kamerasına yansıyan “Ayarı elleme, bozuk de” diyaloğu ve müşteriye tek lastik yerine 4 lastik değişimi önerilmesiyle gündeme gelen otomotiv servisi denetlendi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletmeye ceza kesip dosyayı Reklam Kurulu’na sevk ederken, işletme sahibi Abbas Sezgin ilgili çalışanların işine son verdiklerini belirterek özür diledi.
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