Hatay'da seyir halindeki halk otobüsünde dehşet anları: İnmek istediği yerde durmayan şoföre saldırdı
Hatay’ın Antakya ilçesinde rampa aşağı ilerleyen özel halk otobüsünde, aracın kayma riski nedeniyle biraz ileride duracağını söyleyen şoför, öfkeli bir yolcunun saldırısına uğradı. Hareket halindeki otobüste yaşanan arbede ve saldırganın üzerinde silah bulunduğu iddiası yolculara korku dolu anlar yaşatırken, olay anı güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.
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