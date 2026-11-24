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İzmir’de acil sağlık hizmeti vermek üzere görev başında bulunan ambulans ekibi, trafikte akılalmaz bir şiddet olayının hedefi oldu. Olay, ambulans sürücüsünün yanlış park edilen araçlar nedeniyle tıkanan yolu açmak istemesiyle başladı.

KORNA ÇALDIĞI İÇİN TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, görev sırasında park halindeki araçlar yüzünden ilerlemekte zorlanan ambulansın sürücüsü, geçiş üstünlüğünü kullanabilmek ve yolu açtırmak amacıyla korna çaldı. Korna sesine tepki gösteren bir kişi ile ambulans şoförü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

10 DAKİKA SONRA KIRMIZI IŞIKTA SALDIRDI

Tartışmanın ardından yoluna devam eden ambulans, yaklaşık 10 dakika sonra yeni bir vakaya müdahale etmek üzere yeniden yola çıktı. Seyir halindeki ambulans kırmızı ışıkta durduğu sırada, daha önce tartışma yaşanan şahıs aracın yanına geldi. Öfkeli saldırgan, ambulansın sürücü tarafındaki camını kırarak şoföre defalarca vurdu. Saldırı nedeniyle ambulansta maddi hasar meydana gelirken, yaşanan olay sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi.