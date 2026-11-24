İzmir'de esnafın su ikramı kendisine 30 bin TL'ye patladı: Hırsızın pişkin anları kamerada

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde bir optik mağazasına müşteri gibi giren şüpheli, işletme sahibinden su istediği sırada yaklaşık 25-30 bin lira değerindeki iki güneş gözlüğünü çaldı. Olayın ardından açıklama yapan mağaza sahibi Ecem Apaydın, "Benim için asıl üzücü olan, iyi niyetle dükkana gelen bir müşteriye su ikram etmemin karşılığında böyle bir olay yaşamış olmam" diyerek tepkisini dile getirdi.