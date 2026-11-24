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Trabzon'un Yomra ilçesinden geçen Şana Deresi'nde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Normal renginden farklı olarak kırmızı akan dere, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ilgili birimlere ulaşmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

DERENİN NEDEN KIRMIZI AKTIĞI BELİRLENDİ

Bölgede yapılan incelemelerde, bir tesisin atıklarını mevzuata aykırı şekilde bertaraf ettiği belirlendi. Yetkililer, söz konusu işlem sırasında tesisten çıkan atıkların Şana Deresi'ne karıştığını tespit etti.

TESİSE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen tesis hakkında Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında idari para cezası uygulandı. Şana Deresi'nin kırmızı renkte aktığı anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.