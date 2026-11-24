İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde faaliyet gösteren bir optik mağazasında dün saat 12.00 sıralarında yaşanan hırsızlık olayı şaşkınlık yarattı. Mağazaya sıradan bir müşteri gibi gelen ve kılık kıyafetiyle şüphe uyandırmayan bir kadın, iş yeri sahibi Ecem Apaydın’ın iyi niyetini suistimal ederek toplam değeri 25 ile 30 bin lira arasında değişen iki adet güneş gözlüğünü çaldı.

SU İSTEDİĞİ SIRADA HIRSIZLIĞI GERÇEKLEŞTİRDİ

Yaşananları anlatan mağaza sahibi Ecem Apaydın, şüphelinin içeri girdiğinde gayet doğal davrandığını, markalı ürünleri incelediğini ve hatta mağaza tasarımı ile sehpalar üzerine sohbet ettiklerini belirtti. Açık camlı bir gözlük taktığı için durumdan kuşkulanmadığını aktaran Apaydın, şüphelinin bir süre sonra kendisinden bir bardak su istediğini söyledi.

O esnada evden iş yerinin güvenlik kameralarını canlı olarak izleyen eşinin, kadının el kol hareketlerinden şüphelenerek hırsızlığı fark ettiğini kaydeden Apaydın, o anları şöyle aktardı:

Reklam Reklam

"Eşim beni defalarca aradı ancak mağazada müşteri olduğu için telefonu açmadım. Kadına suyunu verdim, o da içti. Yaklaşık üç kez aramasını meşgule attım. Kadın tam kapıdan çıkarken telefonu açtım. Eşim telaşla, ‘Tut, tut. Hırsız, gözlük çaldı’ diye bağırmaya başladı."

PEŞİNDEN KOŞTU ANCAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Eşinin uyarısı üzerine hemen dışarı çıkarak şüphelinin arkasından koştuğunu ifade eden Apaydın, kadının köşeyi dönerek gözden kaybolduğunu belirtti. Dükkanın boş kalması ve yanlış bir ithamda bulunarak haksız duruma düşme endişesiyle daha fazla ilerlemediğini söyleyen Apaydın, mağazaya dönerek polis ekiplerine haber verdiğini ve şikayetçi olduğunu dile getirdi.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE BELİRLENDİ

İhbar üzerine mağazaya gelen polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediği öğrenildi. Yapılan araştırmada şüphelinin daha önce de benzer hırsızlık olaylarına karıştığı ve kimliğinin yüz tanıma sistemi aracılığıyla tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Reklam Reklam

İKRAM ETTİĞİM SUYUN KARŞILIĞI BU OLMAMALI

Şüphelinin güneş gözlüklerini yüzüne uygun olup olmadığına dahi bakmadan, denemeden doğrudan çantasına koymasına anlam veremediğini belirten Ecem Apaydın, ihtiyacı olan birinin durumunu anlatması halinde kendisine yardımcı olabileceklerini, hatta gözlük hediye edebileceklerini vurguladı.

Gözlüklerin çizilmemesi için özel koruma altında tutulduğunu, bu şekilde çantaya atılan ürünlerin yeniden satışa sunulamayacağını kaydeden Apaydın, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle özetledi:

"İki gözlüğün maddi zararıyla hiçbir gözlükçü batmaz. Benim asıl üzerinde durduğum konu, gösterdiğim iyi niyetin ve ikram ettiğim bir bardak suyun karşılığının bu şekilde verilmiş olması. Dükkanına giren herkesin dikkatli olması ve başka esnafların aynı durumu yaşamaması için bu olayı anlatıyorum."