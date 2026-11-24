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Mersin’in Erdemli ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Sinap Mahallesi sınırlarında yer alan Küçükfındık Yaylası’nda 18 Kasım’da kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, 7 gün süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak kurtarıldı. Oğlu Kazım Dönertaş ve çevredekilerin ilk aramalarından sonuç alınamaması üzerine AFAD koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlar bölgede geniş çaplı tarama faaliyeti yürüttü.

"RABBİM BENİ SANA GÖNDERDİ, SENİ KURTARACAĞIZ"

Aramaların 7’nci gününde şelale bölgesi altındaki dere çevresinde yoğunlaşan ekipler, yaşlı kadına evinden yaklaşık 7 kilometre mesafede ulaştı. Bitkin halde bulunan Mümine Kılıç’ı sırtına alan Erdemli Belediyesi personeli Hikmet Tuncar, yaşlı kadını engebeli arazide yaklaşık 20 dakika boyunca sırtında taşıdı. Tuncar’ın bu sırada sohbet ederek moral vermeye çalıştığı Kılıç’a "Rabbim beni sana gönderdi, seni kurtaracağız" dediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. UMKE ekiplerine teslim edilen ve ambulansa ulaştırılan Kılıç, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

NEMLİ TOPRAK YİYEREK VE DEREDEN SU İÇEREK DİRENDİ

Hastanede tedavi altına alınan ve yakınlarının verdiği yemekle kendine gelen Mümine Kılıç, 7 gün boyunca ormanda verdiği yaşam mücadelesini anlattı. Küçükbaş hayvanlarına dal kesmek için ormanlık alana girdiğini ve tansiyonunun yükselmesiyle yönünü kaybettiğini belirten Kılıç, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

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"Dönemedim, yolu aradım ama bulamadım. Tansiyonum çıkınca biraz beynim dönüyor. Dağlardaydım hep, çamların dibinde yattım. Soğukta kıyafetlerimle kaldım ne yapabilirim? Bir şey yemedim, susuz dayanamadım ağzım kurudu. Oradan sucular geçti ama beni tanıyamadılar. Çocuklar 'bir damla su dedim' hiç vermediler."

Düşme sonucu sol gözünde morluk oluşan yaşlı kadın, süreç boyunca iki üç kez düştüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir de jandarmaların yanına çıkacağım diye düştüm, boşluğa bastım habersiz. Yokuş aşağıya düştüm. Bir çocuk buldu beni. Allah kendilerinden razı olsun. Eğer çocuk olmasaydı aşağıya düşecektim. Ağzım kurudu nemli toprak yedim, konuşamaz oldum. Nemli toprak ancak ağzımı nemlendiriyor. Ağzım kuruyordu susuzluktan. İki sefer kendimi dereye attım, dereden su içtim."

KÖPEĞİNİN EVE DÖNMESİ AİLEYE UMUT OLDU

Yaşlı kadının yeğeni Tansu Ayaz ise teyzesinin evinin önündeki küçük hayvanlarına dal getirmek için ormana girdiğini ve yolunu bulamayınca yürümeye devam ederek uzaklaştığını ifade etti. Kaybolduğu sırada yanında köpeğinin de bulunduğunu aktaran Ayaz, bir süre sonra köpeğin tek başına eve dönmesiyle teyzesinin hayatta olduğunu anladıklarını söyledi. Köpeğe çip takılarak yeniden arama yapılmasına rağmen sonuç alınamadığını belirten Ayaz, 7’nci günde gelen müjdeli haberle büyük sevinç yaşadıklarını kaydederek Erdemli Belediyesi personeline ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.