Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi'nde askeri helikopter kazası meydana geldi.
Edinilen ilk bilgilere göre, bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
MSB'DEN AÇIKLAMA: AS-532 TİPİ HELİKOPTER KAZA KIRIMA UĞRADI
Millî Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada düşen hava aracının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopter olduğunu bildirdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
HELİKOPTERİN ENKAZINA ULAŞILDI
MSB'nin açıklamasıyla birlikte helikopterin enkazına ulaşıldığı kesinleşti. Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri devam ederken kazanın meydana geliş nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Eskişehir'in Yörükakçayır Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından olay yerinden ilk görüntüler paylaşıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken helikopterde bulunan personelin durumuna ilişkin henüz resmî bilgi verilmedi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.