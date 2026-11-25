FİYAT LİSTESİ, SERVİS FİŞİ VE GARANTİ BELGESİ EKSİK ÇIKTI
Ekiplerin serviste yaptığı incelemelerde tüketici mevzuatına aykırı çok sayıda usulsüzlük tespit edildi. Satışa sunulan motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve sileceklerde fiyat etiketi bulunmadığı, ayrıca rot balans, lastik değişimi, jant düzeltme, periyodik bakım ve check-up hizmetlerine ait fiyat listelerinin yer almadığı belirlendi.
Özel servis statüsünde çalışmasına rağmen tabela ve belgelerde ‘Özel Servis’ ibaresi kullanmayan işletmenin, şikayetçi tüketiciye servis fişi düzenlemediği ve satılan lastiğin garanti belgesini teslim etmediği ortaya çıktı. Tespit edilen tüm aykırılıklar tutanak altına alınarak işletmeye idari yaptırım uygulanırken, tüketicinin yanıltılması iddiaları nedeniyle dosya Reklam Kurulu’na sevk edildi.
İŞLETME SAHİBİNDEN AÇIKLAMA: O ARKADAŞLARIN İŞİNE SON VERDİK
Denetim ve cezai işlemlerin ardından açıklama yapan otomotiv servisinin işletmecisi Abbas Sezgin, olay anında iş yerinde bulunmadığını ifade etti. Müşterinin balon yapan bir lastik için geldiğini ve o lastiğin değiştirildiğini savunan Sezgin, çalışanların araç içindeki konuşmasının büyük bir hata olduğunu kabul etti.
Olay sosyal medyada paylaşılmadan önce 15 Kasım’da durumdan haberdar olduklarını ve ilgili çalışanların işine o gün son verdiklerini belirten Sezgin, şunları söyledi:
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