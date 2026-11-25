İstanbul Şişli’de 9 Kasım tarihinde bir otomotiv servisinde yaşanan ve araç kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki çeken olayın ardından bakanlık ekipleri harekete geçti. Otomobilinin tek lastiğindeki sorun nedeniyle servise giden Furkan Ünal, kendisine 4 lastiğin de değişmesi gerektiğinin söylendiğini ve yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığını belirterek araç içi kamera kayıtlarını yayınladı. Kayıtlarda bir ustanın diğerine “Ayarı elleme, ‘bozuk’ de” şeklindeki ifadelerinin duyulması ve yapılan şikayet üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri söz konusu işletmede kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

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Şişli'deki lastik firmasının sahtekarlığı araç içi kamerasıyla ifşa oldu: “Ayarı elleme ‘bozuk’ de"

FİYAT LİSTESİ, SERVİS FİŞİ VE GARANTİ BELGESİ EKSİK ÇIKTI

Ekiplerin serviste yaptığı incelemelerde tüketici mevzuatına aykırı çok sayıda usulsüzlük tespit edildi. Satışa sunulan motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve sileceklerde fiyat etiketi bulunmadığı, ayrıca rot balans, lastik değişimi, jant düzeltme, periyodik bakım ve check-up hizmetlerine ait fiyat listelerinin yer almadığı belirlendi.

Özel servis statüsünde çalışmasına rağmen tabela ve belgelerde ‘Özel Servis’ ibaresi kullanmayan işletmenin, şikayetçi tüketiciye servis fişi düzenlemediği ve satılan lastiğin garanti belgesini teslim etmediği ortaya çıktı. Tespit edilen tüm aykırılıklar tutanak altına alınarak işletmeye idari yaptırım uygulanırken, tüketicinin yanıltılması iddiaları nedeniyle dosya Reklam Kurulu’na sevk edildi.

İŞLETME SAHİBİNDEN AÇIKLAMA: O ARKADAŞLARIN İŞİNE SON VERDİK

Denetim ve cezai işlemlerin ardından açıklama yapan otomotiv servisinin işletmecisi Abbas Sezgin, olay anında iş yerinde bulunmadığını ifade etti. Müşterinin balon yapan bir lastik için geldiğini ve o lastiğin değiştirildiğini savunan Sezgin, çalışanların araç içindeki konuşmasının büyük bir hata olduğunu kabul etti.

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Olay sosyal medyada paylaşılmadan önce 15 Kasım’da durumdan haberdar olduklarını ve ilgili çalışanların işine o gün son verdiklerini belirten Sezgin, şunları söyledi:

"Biz burada 20 yıldır buradayız. 20 yıldır ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Onun için üzgünüz. 20 yıllık emeğimiz bir anda yok oldu. Bizim usulsüz bir ticaretimiz yoktur, kesinlikle bizim kazancımızın tamamı alın teridir. Helal kazancımız vardır. Onun için üzgünüz. Bizim için gelen müşteri de velinimettir. Ben herkesten özür diliyorum."