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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yapılan tahsilatlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle PTT üzerinden gerçekleştirilen HGS işlemlerinde yaşanan sorunlara değinen Uraloğlu, mevzuata uygun olmayan icra takipleri kapsamında tahsil edilen paraların vatandaşlara geri ödeneceğini bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında konuşan Uraloğlu, HGS kaynaklı şikayetlerin giderilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirtti.

25 bin dosya tek tek incelendi

HGS borçları nedeniyle başlatılan icra takiplerinin de gündeme geldiği görüşmelerde Uraloğlu, yasal takip işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

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Geçmişte usulüne uygun yürütülmeyen icra işlemleri nedeniyle ödeme yapan vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini belirten Uraloğlu, 2025 yılına ilişkin 25 bin dosyanın ayrı ayrı incelendiğini söyledi.

Bakan, mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği tespit edilen tahsilatların geri iade edileceğini vurguladı.

HGS para iadesi nasıl alınacak?

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasının ardından geçmişte HGS borcu nedeniyle ödeme yapan araç sahipleri, iade sürecinin nasıl işleyeceğini araştırmaya başladı.

Ancak 25 Kasım 2026 itibarıyla iade işlemleri için özel bir başvuru ekranı, kesin başvuru yöntemi veya ödeme takvimi açıklanmış değil.

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Araç sahipleri mevcut durumda HGS hesap ve geçiş kayıtlarını PTT'nin resmi HGS müşteri hizmetleri üzerinden kontrol edebiliyor. Geçmişte icra takibiyle karşılaşan vatandaşlar ise UYAP Vatandaş Portalı üzerinden icra dosyalarına ve ödeme kayıtlarına ulaşabiliyor.

Bu kayıtların kontrol edilmesi, olası bir itiraz veya inceleme sürecinde önem taşıyor. Ancak söz konusu ekranlarda kayıt bulunması, kendiliğinden para iadesi hakkı doğduğu anlamına gelmiyor.

HGS cezalarında yeni düzenleme hazırlığı

Uraloğlu, HGS uygulamasındaki sorunların tekrar yaşanmaması için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını da açıkladı.

Bu kapsamda ihlalli geçişlerdeki ceza oranlarının düşürülmesi, ödeme sürelerinin uzatılması ve vatandaşların daha etkin bilgilendirilmesi seçenekler arasında bulunuyor.

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Otoyollardaki elektronik bilgilendirme levhalarının daha etkin kullanılması, SMS ve e-posta bildirimlerinin düzenli yapılması ve e-Devlet üzerinden otomatik uyarı sisteminin oluşturulması da planlanan adımlar arasında yer alıyor.

Bakanlık, yapılacak yasal ve mevzuat düzenlemeleriyle HGS kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor.

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