Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak uygulanması halinde 2027 yılında B sınıfı ehliyet harcı 6 bin 754 liradan 8 bin 634 liraya, A sınıfı ehliyet harcı ise 2 bin 239 liradan 2 bin 863 liraya yükselecek. 1 yıllık pasaport harcı 4 bin 103 liradan 5 bin 244 liraya, 3 yıldan uzun süreli pasaport harcı da 17 bin 142 liraya yükselecek. Kimlik kartı değiştirme bedelinin ise 281 liraya, kayıp nedeniyle yeni kimlik kartı çıkarma bedeli ise 562 liraya yükselecek. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt harcı ise 54 bin 258 liradan 69 bin 358 liraya çıkacak.