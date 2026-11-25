Ekim ayı dahil olmak üzere Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre hesaplanan yeniden değerleme oranı, 2026 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.
ERDOĞAN'IN DÜŞÜRME YETKİSİ VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 aylık Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan yeniden değerleme oranını düşürerek uygulama yetkisi var. Nitekim Erdoğan, geçtiğimiz yıl yüzde 25,49 olarak belirlenen oranın yüzde 18,95 olarak uygulamasını sağlayacak bir karara imza attı.
Erdoğan, yeniden değerleme oranı esas alınarak hesaplanan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artışlarını düşürme yetkisini de geçtiğimiz yıllarda birçok kez kullandı. 2019 yılı için belirlenen yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranına karşılık MTV artışı yüzde 15,9 olarak uygulandı. 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranı karşısında MTV artışı ise yüzde 12 olarak belirlendi. 2023 yılı için belirlenen yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranına rağmen MTV artışı yüzde 61,5 olarak uygulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim yetkisini, dün açıklanan yüzde 27,83'lük oranı aşağı çekme konusunda kullanıp kullanmayacağı merak ediliyor.
- Yeni yılda harçlar ne kadar olacak?
- Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak uygulanması halinde 2027 yılında B sınıfı ehliyet harcı 6 bin 754 liradan 8 bin 634 liraya, A sınıfı ehliyet harcı ise 2 bin 239 liradan 2 bin 863 liraya yükselecek. 1 yıllık pasaport harcı 4 bin 103 liradan 5 bin 244 liraya, 3 yıldan uzun süreli pasaport harcı da 17 bin 142 liraya yükselecek. Kimlik kartı değiştirme bedelinin ise 281 liraya, kayıp nedeniyle yeni kimlik kartı çıkarma bedeli ise 562 liraya yükselecek. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt harcı ise 54 bin 258 liradan 69 bin 358 liraya çıkacak.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.