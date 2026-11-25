6111 Sayılı Kanun kapsamında hayata geçirilen destekten, mevcut çalışanlarına ilave olarak 18-29 yaş arasındaki gençleri ve 18 yaşından büyük kadınları istihdam eden işverenler yararlanıyor. Sigorta priminin işveren payı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor.

ÜÇ YILLIK MALİYET 220,5 MİLYAR LİRA

Teşvikin uzatılmasıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılacak ödemelerin 2027'de 64,8 milyar, 2028'de 74,5 milyar lira olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanının süreyi 2029 sonuna kadar uzatması halinde bu yılki maliyetin 81,2 milyar liraya çıkması bekleniyor. Böylece üç yıllık destek tutarı 220,5 milyar lirayı bulacak. Uygulamadan bugüne dek 185 bin işletme yararlandı.

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