Tarım sigortalarında da ürün, bölge ve risk bazlı çözümler geliştiriliyor. TARSİM kapsamında yapılan düzenlemelerle üreticilerin farklı iklim ve üretim risklerine karşı korunmasına yönelik teminat çeşitliliği artırılıyor.

Sigortacılıkta değişen riskler, ürün ve hizmet çeşitliliğini artırırken sektörün geleneksel teminat yapısını da dönüştürüyor. Sağlık hizmetlerinden siber güvenliğe, iklim değişikliğinden tarımsal üretime kadar farklı alanlarda geliştirilen çözümler, sigortanın koruma kapsamını genişletiyor. Şirketler, bireysel ve kurumsal müşterilerin farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünlere ağırlık veriyor. Sağlık sigortalarında dönüşüm, hastane ve tedavi masraflarının karşılanmasının ötesine geçiyor. Ürün kapsamına göre çevrim içi doktor görüşmesi, ikinci doktor görüşü, psikolojik danışmanlık, diyetisyen desteği ve check-up gibi hizmetler de poliçelere dahil edilebiliyor. Dijitalleşmeyle birlikte başvuru, provizyon ve hasar süreçleri hızlanırken kişisel ihtiyaçlara göre şekillendirilen sigorta paketleri de yaygınlaşıyor.

İKLİM RİSKLERİNE KARŞI YENİ GÜVENCELER

İklim değişikliğinin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi, sigorta sektöründe yeni risk yönetimi modellerini gündeme getiriyor. Sel, fırtına, dolu, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi olayların yol açtığı zararların karşılanmasına yönelik ürünlerin yanı sıra yeşil enerji yatırımlarına özel sigorta çözümleri de önem kazanıyor. Güneş ve rüzgar santralleri ile enerji depolama tesisleri, farklı riskleri beraberinde getiriyor. Parametrik sigortalar ise önceden belirlenen meteorolojik veya fiziksel eşiklerin aşılması halinde ödeme yapılmasını sağlayan alternatif modeller arasında bulunuyor.

SİBER GÜVENLİK SİGORTALARI ÖNE ÇIKIYOR

Dijitalleşmenin hızlanması, şirketlerin karşı karşıya kaldığı riskleri çeşitlendiriyor. Siber saldırılar, veri ihlalleri, fidye yazılımları ve sistem kesintileri işletmeler açısından önemli maliyetler oluşturuyor. Siber sigortalar, poliçe kapsamına göre veri kurtarma, hukuki destek, kriz yönetimi ve iş durması kaynaklı zararları teminat altına alabiliyor.

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Tarımsal üretimde koruma genişliyor

Tarım sigortalarında da ürün, bölge ve risk bazlı çözümler geliştiriliyor. TARSİM kapsamında yapılan düzenlemelerle üreticilerin farklı iklim ve üretim risklerine karşı korunmasına yönelik teminat çeşitliliği artırılıyor. Ticari alacak sigortası işletmelerin tahsilat riskini azaltırken kefalet sigortası şirketlerin teminat ihtiyacına alternatif oluşturuyor. Sigortacılık, bireysel sağlık ve araç korumasının yanı sıra ticaretin, üretimin ve yatırımların sürdürülebilirliğinde de önemli bir güvence mekanizmasına dönüşüyor.

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