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Tarım ve Orman Bakanlığı, yerli hayvan üretiminin artırılması ve genetik kaynakların korunması amacıyla hayvancılık desteklemeleri esaslarını güncelledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteklemelerinin yanı sıra atık desteklerinde de yeni kriterler belirlendi.

Hayvancılık desteklemeleri tebliği yürürlüğe girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Tebliğ kapsamında büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik suni tohumlama ve ırk ıslahı kriterleri netleştirildi. Suni tohumlama şartı aranan desteklemelerde, işlemin Türkiye'de gerçekleştirilmesi ve Bakanlık veri tabanına kaydedilmesi zorunlu tutuldu.

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Büyükbaş hayvan ve atık destekleme şartları

Yeni düzenlemeye göre buzağı ve malak desteklemelerinde uygulanacak temel kurallar şu şekilde belirlendi:

Suni tohumlama süresi: Tohumlama işleminin buzağının doğum tarihinden 210-295 gün, malakın doğum tarihinden ise 280-334 gün önce yapılmış olması gerekecek.

Etçi ırk ilave desteği: "Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi" kapsamında 4 yaş (1460 gün) üzeri siyah alaca ırkı ile 13 ay (390 gün) üzeri siyah alaca melezi sığırların etçi ırk spermayla tohumlanmasından doğan buzağılara ek ödeme yapılacak.

Cinsiyeti belirli sperma ve embriyo: Embriyo transferi veya Bakanlık veri tabanında kayıtlı boğalara ait cinsiyeti belirli sperma uygulamasıyla doğan ve hedef cinsiyetle uyumlu olan buzağı ve malaklar ilave destek alacak.

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Atık desteği kapsamı: Sığır, manda, koyun ve keçilerde meydana gelen atıklar için hayvanın tanımlı olması ve Tarım ve Orman Bakanlığı hayvan kayıt sistemi (TÜRKVET) üzerinde işletmeye kayıtlı bulunması şartıyla yılda bir kez atık desteği verilecek. Ancak Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında atık hasarı ödemesi kararı alınan hayvanlar bu destekten yararlanamayacak.

Küçükbaş hayvancılıkta kuzu ve oğlak destekleri

Küçükbaş yetiştiriciliğinde kuzu ve oğlakların desteklemeden yararlanabilmesi için takvim yılı içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET'e kayıtlı ve en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması şartı aranacak. Desteklemeye esas kuzu ve oğlak sayısı, 31 Aralık itibarıyla TÜRKVET kayıtlarındaki anaç koyun ve keçi sayısının 1,5 katını geçemeyecek.

Aile işletmeleri ile kadın ve genç yetiştiricilere yönelik ilave desteklerde dişi kuzu sayısı, temel desteğe esas kuzu sayısının yüzde 55'i ile sınırlandırıldı. Ayrıca takvim yılı içinde göçer sevk kontrol noktasında doğan tüm oğlak ve kuzular ile hastalıktan ari işletmelerde doğan dişi kuzu ve oğlaklar da ilave destek kapsamına alındı.

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Yerli ırkların korunması için desteklenecek hayvan sayıları

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla belirlenen yeni destekleme kotaları ise şöyle güncellendi:

Yerli güney sarısı sığırı: Desteklenecek toplam hayvan sayısı 3 binden 4 bin 500'e çıkarıldı.

Anadolu mandası: 20 proje kapsamında toplam 35 bin hayvan desteklenecek.

Güney Anadolu kırmızısı (GAK sığır): 2 proje kapsamında 7 bin hayvana destek sağlanacak.

Yerli kara sığırı: 2 proje kapsamında 3 bin hayvan desteklenecek.

Kilis keçisi ve Gökçeada arısı: Kilis keçisi için desteklenecek hayvan sayısı 3 bin 500, Gökçeada arısı için ise 11 bin olarak belirlendi.