Tarım ve Orman Bakanlığı, yerli hayvan üretiminin artırılması ve genetik kaynakların korunması amacıyla hayvancılık desteklemeleri esaslarını güncelledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteklemelerinin yanı sıra atık desteklerinde de yeni kriterler belirlendi.
Hayvancılık desteklemeleri tebliği yürürlüğe girdi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.
Tebliğ kapsamında büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik suni tohumlama ve ırk ıslahı kriterleri netleştirildi. Suni tohumlama şartı aranan desteklemelerde, işlemin Türkiye'de gerçekleştirilmesi ve Bakanlık veri tabanına kaydedilmesi zorunlu tutuldu.
Büyükbaş hayvan ve atık destekleme şartları
Yeni düzenlemeye göre buzağı ve malak desteklemelerinde uygulanacak temel kurallar şu şekilde belirlendi:
Küçükbaş hayvancılıkta kuzu ve oğlak destekleri
Küçükbaş yetiştiriciliğinde kuzu ve oğlakların desteklemeden yararlanabilmesi için takvim yılı içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET'e kayıtlı ve en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması şartı aranacak. Desteklemeye esas kuzu ve oğlak sayısı, 31 Aralık itibarıyla TÜRKVET kayıtlarındaki anaç koyun ve keçi sayısının 1,5 katını geçemeyecek.
Aile işletmeleri ile kadın ve genç yetiştiricilere yönelik ilave desteklerde dişi kuzu sayısı, temel desteğe esas kuzu sayısının yüzde 55'i ile sınırlandırıldı. Ayrıca takvim yılı içinde göçer sevk kontrol noktasında doğan tüm oğlak ve kuzular ile hastalıktan ari işletmelerde doğan dişi kuzu ve oğlaklar da ilave destek kapsamına alındı.
Yerli ırkların korunması için desteklenecek hayvan sayıları
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla belirlenen yeni destekleme kotaları ise şöyle güncellendi:
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.