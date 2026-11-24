Galatasaray’da Aston Villa maçı sonrası zemin planı





Galatasaray'da RAMS Park’ın zeminine yönelik halı hibrit çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre zeminin mevcut durumu önceki dönemlere kıyasla daha iyi ancak henüz istenen seviyede bulunmuyor. Görüşmeler kapsamında İtalya’dan gelecek 3 opsiyon değerlendiriliyor. Süreci yerinde incelemek üzere bölgeye denetmen gönderilirken, çıkacak rapora göre karar verilip uygulama aşamasına geçilecek.





İtalya'da çiftlikte bekletiliyor, soğutmalı tırlarla gelecek





Onay verilecek opsiyona göre çimlerin henüz çiftlikte biçilmediği, kararın kesinleşmesinin ardından biçilerek sevk edileceği belirtildi. İtalya’daki üretim merkezinden Norveç’e de gönderilen çimlerin, Avrupa Birliği gümrük prosedürleri nedeniyle Türkiye sevkiyatında gümrük işlemlerinin hızlıca tamamlanmasının ardından soğutmalı tırlarla getirileceği kaydedildi.





'Ser-Oyna' formülü esas alınıyor





Zemin yenileme sürecinde Bayern Münih’in uyguladığı ve serildikten 3 gün sonra oynanabilmesine imkan tanıyan "ser-oyna" mantığının esas alındığı ifade edildi.