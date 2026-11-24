Jandarma olmak için KPSS şartı var mı? Uzman erbaş alımı için KPSS puanı en az kaç olmalı?

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı kapsamında KPSS şartları, başvuru yapılacak branşa göre değişiklik gösteriyor.

Jandarma, muhabere, havacılık ve bando branşları için 2025 veya 2026 KPSS'den en az 60 puan alma şartı aranıyor. Lojistik branşında ise ilgili lisans, ön lisans ve meslek lisesi mezunları için KPSS taban puanı 50 olarak belirlendi. Başvurularda adayların mezuniyet düzeyine göre KPSS P3, P93 veya P94 puan türü kullanılacak. Her iki yılın sınavına katılan adayların yüksek olan KPSS puanı dikkate alınacak.



