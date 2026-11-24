Pasaport, trafik cezaları, IMEI ve MTV ücretleri değişiyor: 2027'de hangi ödeme ne kadar olacak? İşte yeni ehliyet ve kimlik harçları

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi, harç ve cezalarda 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Pasaport, ehliyet ve kimlik işlemleri için ödenecek yeni tutarlar da hesaplandı. Buna göre 10 yıllık pasaport harcı 17 bin 142 TL'ye, B sınıfı ehliyet harcı ise 8 bin 634 TL'ye yükselecek. İşte yeni ehliyet, pasaport ve kimlik harçları.