Jandarma olmak için KPSS şartı var mı? Uzman erbaş alımı için KPSS puanı en az kaç olmalı?

Jandarma uzman erbaş alımı 2027 başvuruları başladı. Jandarma Genel Komutanlığı, 9 bin uzman erbaş alımı için başvuru ekranını erişime açtı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma PERTEM üzerinden gerçekleştirilecek personel alımı başvuruları 7 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Resmi ilana göre, 8 bin 174 jandarma branşının yanı sıra lojistik, sıhhiyeci, muhabere ve diğer alanlarda da alım gerçekleştirilecek. Peki uzman erbaş alımı için KPSS puanı en az kaç olmalı? İşte Jandarma olmak için aranan şartlar.