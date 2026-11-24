Unvan unvan Ocak 2027 memur maaşı hesaplamaları
Şube müdürü: Mevcut maaş 107.110 TL
TCMB (%7,91): 115.582 TL (Zam farkı: +8.472 TL)
FKB (%8,16): 115.850 TL (Zam farkı: +8.740 TL)
Piyasa (%8,37): 116.075 TL (Zam farkı: +8.965 TL)
Üniversite mezunu memur: Mevcut maaş 73.070 TL
TCMB (%7,91): 78.850 TL (Zam farkı: +5.780 TL)
FKB (%8,16): 79.033 TL (Zam farkı: +5.963 TL)
Piyasa (%8,37): 79.186 TL (Zam farkı: +6.116 TL)
Uzman öğretmen: Mevcut maaş 92.166 TL
TCMB (%7,91): 99.456 TL (Zam farkı: +7.290 TL)
FKB (%8,16): 99.687 TL (Zam farkı: +7.521 TL)
Piyasa (%8,37): 99.880 TL (Zam farkı: +7.714 TL)
Öğretmen: Mevcut maaş 83.254 TL
TCMB (%7,91): 89.839 TL (Zam farkı: +6.585 TL)
FKB (%8,16): 90.048 TL (Zam farkı: +6.794 TL)
Piyasa (%8,37): 90.222 TL (Zam farkı: +6.968 TL)
Başkomiser: Mevcut maaş 101.242 TL
TCMB (%7,91): 109.250 TL (Zam farkı: +8.008 TL)
FKB (%8,16): 109.503 TL (Zam farkı: +8.261 TL)
Piyasa (%8,37): 109.716 TL (Zam farkı: +8.474 TL)
Polis memuru: Mevcut maaş 92.618 TL
TCMB (%7,91): 99.944 TL (Zam farkı: +7.326 TL)
FKB (%8,16): 100.176 TL (Zam farkı: +7.558 TL)
Piyasa (%8,37): 100.370 TL (Zam farkı: +7.752 TL)
Uzman doktor: Mevcut maaş 170.730 TL
TCMB (%7,91): 184.235 TL (Zam farkı: +13.505 TL)
FKB (%8,16): 184.662 TL (Zam farkı: +13.932 TL)
Piyasa (%8,37): 185.020 TL (Zam farkı: +14.290 TL)
Hemşire: Mevcut maaş 84.845 TL
TCMB (%7,91): 91.556 TL (Zam farkı: +6.711 TL)
FKB (%8,16): 91.768 TL (Zam farkı: +6.923 TL)
Piyasa (%8,37): 91.947 TL (Zam farkı: +7.102 TL)
Mühendis: Mevcut maaş 109.185 TL
TCMB (%7,91): 117.822 TL (Zam farkı: +8.637 TL)
FKB (%8,16): 118.094 TL (Zam farkı: +8.909 TL)
Piyasa (%8,37): 118.324 TL (Zam farkı: +9.139 TL)
Profesör: Mevcut maaş 153.208 TL
TCMB (%7,91): 165.327 TL (Zam farkı: +12.119 TL)
FKB (%8,16): 165.710 TL (Zam farkı: +12.502 TL)
Piyasa (%8,37): 166.032 TL (Zam farkı: +12.824 TL)
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.