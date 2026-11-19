Iğdır'da bir çukura düşen koyun sürüsünde, hayvanların birbirini ezmesi sonucu 78 koyun telef oldu.
Aralık ilçesinde çiftçilik yapan Aydın Talip'e ait sürü, yayladan dönerken Melekli beldesi civarındaki çukura düştü.
Jandarma ve tarım ekipleri inceleme yaptı
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemede bulundu.
Yapılan tespit çalışmasında 78 koyunun, hayvanların birbirini ezmesi nedeniyle telef olduğu belirlendi.
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekiplerinin incelemesinin ardından telef olan hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince itlaf edildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.