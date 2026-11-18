Iğdır'da iki aile arasındaki husumet sona erdi: Kanaat önderleri barıştırdı

Iğdır'ın Cennetabat köyünde Kızıl ve Sevgül aileleri arasında bir süredir devam eden husumet, yürütülen barış girişimleriyle son buldu. MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş ve bölgenin kanaat önderlerinin öncülüğünde gerçekleştirilen görüşmelerde iki aile uzlaşmaya vardı. Barışın sağlanması köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.