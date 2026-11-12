Iğdır'da iki aile arasındaki husumet sona erdi: Kanaat önderleri barıştırdı

Barış görüşmelerine belediye başkanları ve din alimleri de katıldı.

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Iğdır’ın Cennetabat köyünde iki arasında süredir devam eden husumet, MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş ve beraberindeki kanaat önderlerinin girişimleriyle sonlandırıldı. İki aile arasında sağlanan barış, köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Bölge huzuruna katkı sağlayacak"

Iğdır’ın Cennetabat köyünde Kızıl ve Sevgül aileleri arasında yaşanan husumetin sona erdirilmesi amacıyla yürütülen barış girişimleri olumlu sonuçlandı. MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş’in öncülüğünde gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde aileler arasında uzlaşma sağlandı. Barışın sağlanmasında Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayram Ali Ballı, Melekli Belediye Başkanı Mücahit Tanık, Argın ailesi, din alimi Gefer Oğur ile bölgenin kanaat önderleri ve büyükleri de rol aldı. Yapılan görüşmelerin ardından iki aile arasında barış sağlanırken, toplumsal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi. Barış girişimine katkı sunanlara teşekkür edilerek, aileler arasındaki kırgınlıkların sona ermesinin bölge huzuruna katkı sağlayacağı belirtildi.

"Huzurumuz daim olsun"

Barışın ardından yapılan açıklamada, hiçbir anlaşmazlığın insan hayatından ve aile huzurundan daha önemli olmadığı vurgulanarak, "Bu şehirde birinin burnu kanasa bizim yüreğimiz kanar. Toplumsal barışı inşa etmek zorundayız. Barışımız daim, kardeşliğimiz kaim, huzurumuz daim olsun" ifadeleri kullanıldı.

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Cennetabat köyünde iki aile arasında sağlanan barışın, bölgede kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi temenni edildi.

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